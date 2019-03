Te druk op ouderavond islamitische school Amsterdam

Een informatieavond van het Cornelius Haga Lyceum is gisteren afgelast omdat het te druk was. Vorige week kwam de school negatief in het nieuws omdat de leraren contact zouden hebben met terroristen.

Op de ouderavond zouden ouders daar meer informatie over krijgen van de burgemeester van Amsterdam. Maar volgens de gemeente waren ook ouders uit andere steden naar de school gekomen. Daardoor werd het veel te druk.

Boos

Medewerkers van de school moesten bij de deur mensen weigeren. De ouders die al wel binnen waren, waren daar erg boos over en vertrokken.

Vanavond wordt nog een ouderavond georganiseerd.