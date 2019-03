Het is boomfeestdag!

Misschien doen jij en je klasgenootjes vandaag wel mee met de Nationale Boomfeestdag. Op die dag gaan veel kinderen in Nederland naar buiten om een boom of struik te planten.

De dag werd voor het eerst gehouden in 1957 en vieren we ieder jaar op de tweede woensdag van maart. In de video hierboven hoor je meer over boomfeestdag.

Verzorgen

Volgens sommige scholen is het helemaal niet handig om boomfeestdag in maart te organiseren. Het kan in maart nog erg koud worden en daardoor kunnen de boompjes doodgaan.

Wat vind jij: moeten scholen hun boompjes beter verzorgen om dat tegen te gaan? Of is er een andere oplossing?