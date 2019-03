Veel hoverboards zijn gevaarlijk: de jouwe ook?

Onderzoekers hebben een lijst bekendgemaakt met daarop de namen van 29 gevaarlijke hoverboards. Deze kun je beter niet meer gebruiken, zeggen ze.

Onderzoekers hebben die hoverboards uitgebreid getest en ze waren allemaal onveilig.

Batterij

Het grootste probleem is de batterij. Die stopt vaak niet met laden als een hoverboard vol is. Daardoor kan een hoverboard superheet worden en zelfs in brand vliegen. Deskundigen raden daarom aan om je hoverboard direct van de lader te halen als hij vol is.

Op DEZE website vind je de lijst met onveilige hoverboards.