Regering gaat klimaat-doelen waarschijnlijk niet halen

De kans is groot dat Nederland de klimaatdoelstellingen van 2030 niet haalt. Dat hebben twee onderzoeksbureaus berekend. De afgelopen tijd hebben onderzoekers naar de Nederlandse klimaatplannen gekeken en vandaag presenteerden ze wat ze hebben ontdekt.

Wat zijn de klimaatdoelstellingen?

In 2015 heeft Nederland met andere landen afgesproken om de helft minder CO2-gassen de lucht in te stoten. Dat is nodig om iets te doen tegen klimaatverandering.

Meer dan honderd bedrijven, milieuclubs en andere organisaties hebben vorig jaar meegewerkt aan duurzame plannen. Allemaal om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt.