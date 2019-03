Veel gedoe op Urk na een ruzie via Whatsapp

Het is al een paar dagen onrustig op Urk, in Flevoland. Gisteravond was het zelfs zo erg, dat de politie de hele plaats afsloot. Vijf mensen zijn aangehouden. Ook een jongen van 14 jaar.

Ruzie

Het begon eergisteren met twee jongens die op Whatsapp ruzie hadden, waarschijnlijk om een meisje. De ruzie werd in het echt uitgevochten bij het huis van één van de jongens.

Steeds meer jongeren kwamen erbij en bemoeiden zich ermee. Het liep helemaal uit de hand. Een paar wisten het huis binnen te komen en mishandelden de moeder van het gezin. Volgens de moeder werden er ook racistische dingen geroepen.