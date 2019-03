Trein in Enschede ontspoord door omgevallen boom

In Enschede is een trein ontspoord die onderweg was naar Duitsland. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

Door harde wind was een boom omgevallen en op het spoor terecht gekomen. De trein botste tegen de boom en dat zorgde voor een harde knal. De trein kon daarna niet meer verder rijden.

35 passagiers

In de trein zaten 35 mensen. Zij zijn door de politie en brandweer uit de trein gehaald. Met bussen zijn ze naar een station in de buurt gebracht.