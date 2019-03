Dit kunstwerk is gemaakt van duizenden pistache-dopjes

Je kunt natuurlijk een kunstwerk maken met een kwast en verf, maar kunstenares Tamara uit het Drentse Erica doet het net even anders. Ze heeft een kunstwerk gemaakt van de doppen van pistachenootjes.

De reden waarom ze de dopjes van pistachenootjes gebruikt is best bijzonder. Ze was jarenlang allergisch voor de nootjes, maar daar groeide ze overheen. Toen ze de pistachenootjes weer kon eten, bewaarde ze alle doppen. Uiteindelijk besloot ze daar een kunstwerk van te maken.