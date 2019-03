Discussie over klimaat: Hoe zit het nu echt?

Er is wel eens discussie over de opwarming van de aarde. Volgens sommige mensen valt het allemaal wel mee, terwijl anderen zeggen dat het allemaal de schuld is van mensen. Bart vroeg aan wetenschappers hoe het zit. En wat merken we er nu precies van? Je hoort het in de video hierboven.

Demonstratie

In Amsterdam gingen vandaag meer dan 5000 scholieren de straat op voor een lawaaiprotest. Zij willen dat de regering meer gaat doen tegen klimaatopwarming.