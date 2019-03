Ouail en Mohammed hebben een nieuwe schimmel ontdekt

Mohamed en Ouail zitten op de Maaspleinschool in Utrecht. Twee jaar geleden deden ze mee aan een project van onderzoekers. Kinderen moesten zand van de grond opsturen. Onderzoekers konden dan onderzoeken of daar nieuwe schimmelsoorten bij zaten. En dat was bij Mohamed en Ouail het geval!

Phialoparvum Maaspleinensis

De jongens mochten de schimmel zelf een naam geven. Ze kozen voor de naam Phialoparvum Maaspleinensis. Dat is de naam van hun school in het Latijn.