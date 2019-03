Veel kinderen vrij omdat leraren staken

Grote kans dat je vrij bent vandaag: veel leraren gaan staken. Ze willen meer geld voor het onderwijs. De staking is op het Malieveld in Den Haag en begint over een paar uur.

Niet alleen juffen en meesters doen mee, maar ook leraren van het voortgezet en hoger onderwijs gaan actie voeren. Veel leraren vinden dat ze erg hard moeten werken voor weinig geld. Ze hopen dat de regering daar iets aan gaat veranderen.

Lieve acties

Op sommige scholen gaan de lessen wel gewoon door. Ook organiseren sommige scholen een lieve actie voor hun juffen en meesters. Bijvoorbeeld een lekker ontbijtje. Wat vind jij: krijgen leraren genoeg waardering? Reageer op onze stelling!