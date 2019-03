'Doe de pasapas': dit is het nieuwe Koningsspelen-lied

De Koningsspelen worden ieder jaar georganiseerd. Ze zijn een idee van onze koning Willem-Alexander. Dit jaar is het op 12 april. De hele dag staat dan in het teken van gezondheid en sporten. Scholen mogen zelf kiezen of ze aan de dag meedoen. In 2018 deden 6.000 scholen en 1,2 miljoen kinderen mee.