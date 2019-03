Ajax tegen Juventus in de Champions League

De nieuwe tegenstander van Ajax in de Champions League is bekend. In de kwartfinale speelt Ajax tegen Juventus.

Ronaldo

Juventus is een moeilijke tegenstander. De afgelopen zeven jaar werd de club kampioen van Italië. Sinds dit seizoen speelt ook Cristiano Ronaldo bij de club. Deze week plaatste Juventus zich voor de kwartfinale dankzij drie doelpunten van Ronaldo.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 9 of 10 april. De return is een week later, op 16 of 17 april.

Real Madrid

Ajax schakelde in de achtste finales Real Madrid uit. Voor veel Nederlandse voetbalfans was dat een bijzondere dag: