Duikers maken onderwatertunnel schoon: 'schildpad bijt in mijn kont!'

In Den Haag waren twee duikers gisteren druk aan het schrobben. Ze moesten de onderwatertunnel van een zee-aquarium schoonmaken. Dat gebeurt maar twee keer per jaar, want het is een flinke klus.

Volgens de duikers vinden de dieren het niet erg om hun aquarium even te delen. Sommige dieren zoeken de duikers zelfs expres op, zoals Ernie de schildpad.