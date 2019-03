Finale 'Wie is de Mol' is best bekeken aflevering ooit

De finale van Wie is de Mol die vorige week op tv was, is de best bekeken aflevering van het programma ooit. Meer dan 4 miljoen mensen zagen op tv of online dat Merel de Mol was, Sarah de winnaar en Nielson de verliezer.

Fandag

In Hilversum konden fans vandaag de kandidaten van dit seizoen ontmoeten op de fandag. Ook konden ze opdrachten uit het programma nadoen en bieden op jokers en andere spullen.