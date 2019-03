Spannende wedstrijd met jonge trampoline-talenten

Salto's, flikflaks en hoge sprongen: in Aalsmeer was dat vandaag allemaal te zien tijdens de Flower Cup. Dat is een wedstrijd voor de beste trampolinespringers van Nederland.

Vroeger was er bij deze wedstrijd maar één categorie voor kinderen: 11 tot en met 16 jaar. Daardoor maakten kinderen van 11 en 12 jaar maar weinig kans om door te gaan naar de finale. Dit jaar is dat anders. Er is nu ook een categorie voor 11 en 12 jaar.

Thalissa wordt pas later dit jaar 11, maar mag toch al meedoen: