Drones battelen tegen elkaar bij drone-wedstrijd

Bij de wedstrijd is het de bedoeling dat drones tegen elkaar battelen en dat een drone de andere drone uit de lucht haalt. Ook moet iedere drone een parcours afleggen en daar zo veel mogelijk obstakels ontwijken. Teams van over de hele wereld doen mee.

Wat is het probleem?

Drones kunnen veel overlast veroorzaken als ze vliegen op plekken waar dat niet mag. Bijvoorbeeld bij vliegvelden. Daar kan het zelfs gevaarlijk zijn, omdat drones in de motor van een vliegtuig kunnen vliegen.

In december moest een vliegveld in Engeland dagenlang dicht omdat er een drone rondzoemde. Daarom is het handig om te weten hoe je een drone veilig uit de lucht kunt halen.