Kat raakt meer dan 100 kilometer weg van huis

Poes Dami uit de Zuid-Hollandse plaats Pijnacker houdt wel van een avontuur. Het beestje heeft een tocht van ruim 100 kilometer gemaakt naar het dorp Hoogkarspel in Noord-Holland.

Auto of aanhanger

De poes werd twee weken geleden al gezien in Hoogkarspel. Waarschijnlijk is Dami daar gekomen door mee te liften met een auto of in een aanhanger.

Een chip

Het beestje is toen tijdelijk opgevangen in een dierenasiel in Hoorn. Daar zagen ze dat Dami een chip bij zich had. Op die chip stond dat de baasjes van de poes in Pijnacker wonen.

Heel blij

Nu is Dami weer herenigd met haar baasjes. Zij waren heel blij om de poes weer te zien. Alles gaat goed met poes Dami.