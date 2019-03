Herdenking op de Dam voor slachtoffers aanslag in Nieuw-Zeeland

Op de Dam in Amsterdam is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland. Honderden mensen kwamen bij elkaar om hun verdriet te delen en elkaar te steunen.

Vrijdag begon een man opeens om zich heen te schieten in twee moskeeën in de stad Christchurch. Daarbij zijn 49 mensen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt.

De man die is opgepakt na de aanslag zit in de gevangenis. Hij moest gisteren al voor de rechter komen, maar het duurt nog wel even voor bekend is welke straf hij krijgt.