Steeds meer scholen hebben een klusklas

Ze leren bijvoorbeeld timmeren, maar ook dieren verzorgen of met mensen omgaan.

Steeds meer scholen hebben een speciale klas voor kinderen die met hun handen willen werken: een klusklas heet dat. In die klas kunnen kinderen leren hoe ze zelf iets kunnen maken.

Nikki zit in een klusklas

Er zijn nu zo'n dertig klusklassen in Nederland. Alleen kinderen die straks naar het Praktijkonderwijs of vmbo-basis gaan, mogen in de klusklas.

Wat vind jij: zou iedereen klusles moeten krijgen? Reageer op onze stelling!