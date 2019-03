Meerdere gewonden door schoten in tram Utrecht

In een tram in Utrecht is vanmorgen geschoten. Daar zijn meerdere mensen gewond bij geraakt. Ambulances en helikopters met hulpverleners zijn naar de plek toegegaan om mensen te helpen.

Het gebeurde rond 10.45 uur bij het 24 Oktoberplein. De politie onderzoekt wat er precies aan de hand is. Er is nog niemand aangehouden.

Geen trams meer

Niemand mag in de buurt van het plein komen. Kinderen die op scholen in de buurt zitten, moeten binnen blijven.

De trams in Utrecht rijden voorlopig niet.

Er is nog veel onduidelijk over het nieuws. Als er meer bekend is, lees je dat hier.