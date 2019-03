Verkering, zoenen en seksualiteit: Kinderen praten over lentekriebels

Het is de Week van de Lentekriebels. Dat is een week waarin op veel scholen wordt gepraat over liefde en seksualiteit. Ook op basisschool de Roos in Amsterdam kregen kinderen hier les over.

Verkering en verliefd zijn

Volgens deskundigen is het belangrijk om er op school over te praten omdat kinderen hier veel vragen over hebben. Bijvoorbeeld over hoe kinderen worden gemaakt of hoe je lichaam verandert in de pubertijd.

De meeste vragen van kinderen gaan over verkering en verliefd zijn.

Ongemakkelijk?

Praten over dit soort onderwerpen kan volgens veel kinderen best spannend of ongemakkelijk zijn. Toch vinden veel kinderen het goed dat het wordt besproken.