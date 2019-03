Nieuwe verdachte opgepakt voor aanslag in Utrecht

De politie heeft gisteren een nieuwe verdachte opgepakt. Ze denken dat hij iets te maken heeft met de aanslag van maandag in Utrecht. Het gaat om een man van 40 jaar uit Utrecht. Wat hij zou hebben gedaan is nog niet duidelijk.

Hoofdverdachte

Ook de hoofdverdachte zit nog vast. Twee andere mannen die eerder al werden aangehouden zijn weer vrijgelaten.

Youssef ging gisteren met kinderen in Utrecht praten over de aanslag. Daar maakten we deze video over: