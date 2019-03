Schepen botsen op elkaar bij Nijmegen

Op de rivier de Waal bij Nijmegen zijn vannacht twee schepen op elkaar gebotst. Het gaat om een vrachtschip en een passagiersschip met daarop zo'n 200 mensen. Niemand raakte gewond.

Spoorbrug

Alle mensen die op het schip waren, zijn veilig naar de de kant gebracht. Bij de aanvaring werd ook een spoorbrug geraakt. Daardoor ontstond er een gat in het schip en was er even brand, maar die had de brandweer snel geblust.