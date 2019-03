Nederland op 5 van gelukkigste landen in de wereld

Nederland staat dit jaar op de vijfde plek in de lijst met gelukkigste landen van de wereld. Dat is een plek hoger dan vorig jaar. Helemaal bovenaan staat Finland.

In de lijst staan in totaal 156 landen. Op de laatste plek staat Zuid-Sudan in Afrika. Voor de lijst wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel geld mensen hebben, of ze mogen stemmen en hoe lang mensen gemiddeld leven.