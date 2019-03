Klassen veranderen in stemlokalen

Vandaag zijn in Nederland verkiezingen. Kinderen mogen niet stemmen, maar veel van jullie krijgen er wel veel van mee. Op heel veel scholen zijn stemlokalen ingericht. Verslaggever Youssef keek mee op een school in Zwolle. Je ziet het in de video hierboven.

Wil je meer weten over de verkiezingen en waar die precies over gaan. Malou legt het uit in de volgende video: