Hoe vouw je het perfecte vliegtuigje?

Vouw jij wel eens papieren vliegtuigjes? De meesten doen het af en toe in klas, maar je kan er ook een echte professional in worden. Er is zelfs een WK voor.

Verslaggever Noortje ging langs bij Hugo, Frank en Nina om erachter te komen hoe je het perfecte vliegtuigje vouwt en gooit? De vrienden willen zich alle drie kwalificeren voor het WK.