Gaat Oranje vanavond Wit-Rusland verslaan?

Het Nederlands elftal is de laatste tijd lekker bezig en dat hopen ze vanavond weer te laten zien. Dan speelt Oranje een belangrijke wedstrijd tegen Wit-Rusland. Het is de eerste wedstrijd van het kwalificatietoernooi voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2020.

De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app.

virgilvandijk

All set for our first qualifier against Belarus! 🔥🦁 #DutchLions