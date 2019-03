Stille tocht in Utrecht voor slachtoffers aanslag

Voordat de tocht begint, is er een toespraak van de burgemeester van Utrecht. Ook wordt er 1 minuut stilte gehouden. De tocht begint bij het Jaarbeursplein en eindigt bij het 24 Oktoberplein. Dat is de plek waar het gebeurde.

In Utrecht lopen vanavond waarschijnlijk duizenden mensen mee in een stille tocht. Ze doen dat om de slachtoffers van de aanslag van afgelopen maandag te herdenken. Ook premier Rutte en de minister van Veiligheid zijn erbij.

Maandag werd in een tram in Utrecht geschoten. Drie mensen kwamen daarbij om het leven en vijf mensen raakten gewond. De politie begon gelijk een zoektocht naar de man die volgens hen heeft geschoten. Hij werd later op de dag opgepakt.

De organisatie vraagt iedereen die meeloopt om rode en witte bloemen mee te nemen. Dat zijn de kleuren van de Utrechtse vlag.

Rechtszaak

Er is nog veel onduidelijk over de verdachte van de aanslag. Verdachte Gökmen T. moest vandaag bij de rechter komen. Daar is besloten dat hij langer vast blijft zitten. Het is nog niet duidelijk waarom hij de aanslag heeft gepleegd.