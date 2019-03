Senna is de jongste genomineerde op de VEED-awards

Morgen worden de VEED-awards uitgereikt aan de beste YouTubers en Instagrammers van Nederland. In de categorie beste nieuwkomer is Senna Bellod van 11 jaar een van de kanshebbers.

Kalvijn

Senna is dit jaar de jongste genomineerde. Ze is ontdekt door Kalvijn en maakt nu zo'n twee jaar filmpjes. Inmiddels heeft ze een zilveren play-button en meer dan 110.000 abonnees. Ze krijgt hulp van het hele gezin en filmt vooral over haar eigen leven.