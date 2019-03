Vriendinnen willen voorleeswedstrijd voor kinderen met dyslexie

Vanavond zie je de vriendinnen Noortje en Robine in Dwars. Ze willen graag dat er ook een Nationale Voorleeswedstrijd komt voor kinderen met dyslexie.

Als je dyslexie hebt, heb je moeite met lezen, spellen en schrijven. Kinderen die dat hebben halen vaak letters door elkaar. Ze schrijven bijvoorbeeld een 'b' op, terwijl ze 'd' bedoelen of ze lezen een 'z' in plaats van een 's'. In bijna iedere klas zit iemand met dyslexie.