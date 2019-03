Kinderen herdenken omgekomen jeugdtrainer

Het was een speciale dag op de Utrechtse voetbalclub Desto. Daar stond iedereen stil bij de aanslag in de tram afgelopen maandag. Een van de mensen die bij die aanslag om het leven kwam, was een jeugdtrainer van Desto.

Om de trainer te herdenken hangen vlaggen halfstok en in de kantine is een speciale herdenkingsplek. Kinderen hielden een minuut stilte voor de wedstrijd en ze speelden met rouwbanden.