Ava Eden en haar pony Pino zijn Nederlands kampioen

Er is wel een verschil: Anky van Grunsen deed aan dressuur. Dat zijn een soort dansjes met paarden. Ava Eden deed dat ook vroeger, maar is nu helemaal dol op springen:

Ava Eden is de dochter van Anky van Grunsven. Dat is de meest succesvolle ruiter die Nederland ooit heeft gehad.

De beste jonge ruiters van Nederland waren zaterdag te vinden in Ermelo. Daar werd het Nederlands Kampioenschap voor springpony's gehouden. Ava Eden was erbij, samen met haar pony Pino.

Ava Eden hoopt later net zo veel medailles te winnen als haar moeder. Vandaag ging het in ieder geval goed: zij en Pino werden Nederlands Kampioen! Je ziet het in de video hierboven.