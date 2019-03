Kinderen in actie voor mensen in Mozambique

Langs de deuren gaan om geld en kleding in te zamelen. De 12-jarige Kevin en Melvin uit Rotterdam doen flink hun best om mensen in Mozambique te helpen.

Door een zware orkaan zijn daar een half miljoen mensen dakloos geworden. Meer dan 400 mensen zijn om het leven gekomen.

Grote schade

Mozambique is een land in Afrika. De storm heeft voor grote schade gezorgd. Veel huizen zijn kapot en gebieden zijn overstroomd.

Hulporganisaties proberen de mensen te helpen, maar door de overstromingen zijn veel plekken onbereikbaar.

Stelling

Kevin en Melvin zijn weleens in Mozambique geweest en hebben daar familie wonen. Daarom vinden ze het belangrijk om iets te doen.

