Tabitha over beroemd zijn, discriminatie en Ronnie Flex

Zangeres Tabitha is lekker bezig: ze staat al weken in de hitlijsten met haar nummer Hij is van Mij met zangeres Maan. Ook heeft ze samengewerkt met artiesten als Ronnie Flex, Bizzey en Josylvio.

Jullie hadden een hoop vragen voor haar en Milou heeft ze aan haar gesteld. Wanneer is ze begonnen met zingen? Wat is haar lievelingseten? En hoe heeft ze Ronnie Flex leren kennen? Je ziet het in het interview hierboven.