Deze week extra lessen over geld

Het gaat deze week op jouw school waarschijnlijk ook veel over pinnen en sparen, want het is de Week van het Geld. Tijdens die lessen leer je hoe je het beste om kunt gaan met geld. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal waarom zo'n week bedacht is.

Geld-held

Volgens onderzoekers denken de meeste kinderen bij een beroemde geld-held aan Enzo Knol en Dagobert Duck. Ook heeft 80% van de kinderen in groep 7 en 8 een eigen bankrekening.

Wij zijn benieuwd: vind jij het goed als je ouders die rekening controleren? Reageer op de stelling: