Steeds meer kinderen doen de vechtsport Krav Maga

De verdedigingssport Krav Maga wordt steeds populairder. Het bestaat al even in Nederland en de laatste tijd gaan steeds meer kinderen de sport doen.

Wat is Krav Maga?

De sport betekent letterlijk Contact Gevecht. En dat is goed te zien, want er is veel lichamelijk contact. De sport komt oorspronkelijk uit Israël en wordt ook veel gedaan door soldaten. Het doel is om de ander te verslaan.