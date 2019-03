Natuurwonder: gezonde paardentweeling geboren!

Een bijzondere geboorte in Philippine, een dorp in Zeeland. Daar is een merrie bevallen van twee gezonde veulens. De veulens heten O'Malley en Oilily en huppelen vrolijk in de wei.

Uniek

Het komt niet vaak voor dat een paard een tweeling in de buik heeft. En het komt nog minder vaak voor dat de tweeling gezond op de wereld komt. Daarom noemen dierenartsen de bevalling heel bijzonder.

De eigenaar van merrie Zerma was helemaal verbaasd. Hij had niet op een tweeling gerekend.