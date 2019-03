Koning gaat Koningsspelen openen in Friese plaats Lemmer

Op de school in Lemmer zijn ze er heel blij mee:

Koning Willem-Alexander zal dit jaar in de Friese plaats Lemmer de Koningsspelen openen. Op de christelijke basisschool De Arke gaat hij samen met de leerlingen ontbijten, zingen en natuurlijk sporten.

De Koningsspelen zijn op 12 april. Meer dan een miljoen kinderen op ongeveer 6.000 scholen doen dan mee aan de landelijke sportdag.

Water drinken

De Koningsspelen staan dit jaar in het teken van water drinken. Dat maakte de organisatie eerder bekend op Basisschool De Vijverhof in Voorburg. Hoe dat ging, zie je in deze video: