Luchtalarm blijft nog tot 2021 te horen

Je kent het geluid van het luchtalarm vast wel. Als er gevaar is, worden mensen gewaarschuwd door het geluid. Het alarm zou worden afgeschaft, maar de minister heeft besloten dat het tóch nog langer te horen is.

Nu gaat het alarm iedere eerste maandag van de maand om precies 12 uur gaat af, om te testen of het goed werkt. Als er echt groot gevaar is, kan het alarm worden ingezet. Dat gebeurt niet vaak, maar kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er een gevaarlijke stof in een dorp hangt.