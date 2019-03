Verloren schilderij van beroemde schilder teruggevonden

Twintig jaar lang was een schilderij van de beroemde Spaanse schilder Pablo Picasso kwijt. Een kunstdetective uit Amsterdam heeft het na wat speurwerk weer teruggevonden.

Gestolen

Het kunstwerk werd in 1999 gestolen. Het schilderij heeft lang op allerlei plekken rondgezworven. Uiteindelijk kwam het bij een zakenman terecht. Toen hij erachter kwam dat het kunstwerk gestolen was, schakelde hij de detective in.