Melissima van 10 groeit op in armoede en durft daarover te praten

Voor Melissima van 10 jaar is geld niet altijd een leuk onderwerp om over te praten. Zij moet samen met haar moeder goed opletten wat ze kopen en hebben niet overal genoeg geld voor. Ze is een van de 400.000 Nederlandse kinderen die in armoede opgroeien.

Schulden

De moeder van Melissima vond het vroeger moeilijk om met geld om te gaan. Daarom kwamen er schulden en andere problemen. Die schulden moet ze nu terugbetalen en daarom is er weinig geld meer over voor andere dingen.