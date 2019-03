Meiden vinden duur kunstwerk in de bosjes

De nichtjes Robine en Renske uit Montfoort vonden een gestolen kunstwerk in de bosjes. Op dat kunstwerk stond een hoge beloning van wel 2000 euro! Genoeg geld om super vaak naar het pretpark te kunnen, dachten de meiden. Maar dat liep net even anders.

Beloning

Ze vonden het beeld van een duur bronzen paard in de bosjes naast school. Het bleek gestolen te zijn en ze belden meteen de politie. Die vertelde over de grote beloning die de kunstenaar had beloofd.

Lokkertje

Maar dat bleek helaas een lokkertje voor de dieven. De kunstenaar hoopte dat ze het beeld zouden teruggeven.

De kunstenaar is wel erg blij dat zijn beeld weer terug is. Ze zijn uitgenodigd voor een grote voetbalwedstrijd en ze mogen naar een pretpark.