Armeens gezin dat in kerk woonde mag in Nederland blijven

Lieve mensen, We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc! #kinderpardon #kerkasielBethel https://t.co/fLEbffH61Q Zie hieronder voor een nieuw gedicht

Van de regering moest het gezin terug naar Armenië omdat het daar veilig genoeg zou zijn. Maar het gezin zei dat het daar juist niet veilig was.

Kerkdienst

Om niet uitgezet te worden, woonde het gezin drie maanden in een kerk. In de wet staat dat de politie geen mensen in een kerk mag arresteren als er een dienst bezig is. Daarom werd in de kerk een hele lange dienst gehouden. De familieleden konden in een ruimte boven in de kerk douchen, eten en slapen.

De dienst stopte eind januari. Politici besloten toen dat veel asielzoekerskinderen hier mogen blijven. Het gezin hoorde gisteren dat ze allemaal mogen blijven.