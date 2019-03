Boeren balen van toeristen die bloemen kapot trappen

Met borden en dranghekken hopen de kwekers ervoor te zorgen dat toeristen niet meer tussen de bloemen gaan staan, zitten of liggen. Op drukke dagen gaan vrijwilligers plekken aanwijzen waar toeristen wel foto's mogen maken.

Vorig jaar stonden ook al borden in de velden om toeristen te waarschuwen. Toch zeggen kwekers dat ze vorig jaar duizenden euro's schade hadden. Vertrapte bloemen kunnen namelijk niet meer verkocht worden. Vorig jaar maakten we daar deze video over: