Formule 1-wedstrijd in Nederland stapje dichterbij

De kans dat er een Formule 1-wedstrijd naar Nederland komt, is weer iets groter geworden. De gemeente Zandvoort, waar een race-circuit ligt, heeft er 4 miljoen euro voor over. Zo wil de gemeente laten zien dat ze graag de race willen organiseren.

Vergaderen

Het is nog niet 100 procent zeker dat de wedstrijd er komt. De mensen die erover gaan, moeten er nog over praten.

In 1985 was er voor het laatst een Formule 1-wedstrijd in Nederland. Die wedstrijd was toen ook in Zandvoort.