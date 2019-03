Wow: Bijzondere muurschildering van reuze-boekenkast

Twee kunstenaars in Utrecht hebben op de muur van een gebouw een gigantische boekenkast geschilderd. De muurschildering is te zien in de Mimosastraat in Utrecht. In totaal hebben ze 49 boeken geschilderd.

Favoriete boeken

In de boekenkast staan de favoriete boeken van mensen die in de buurt van het gebouw wonen. Ook de favoriete boeken van de kinderen van kunstenaar Jan staan erin: Lampje van Annet Schaap en Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon.