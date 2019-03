Van der Weijden gaat megatocht opnieuw proberen

Misschien weet je het nog wel: zwemmer Maarten van der Weijden die vorig jaar een mega-tocht zwom voor het goede doel. Vlak voor tijd moest hij opgeven omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Dat vindt Maarten zo jammer, dat hij het opnieuw gaat proberen!

Elfstedentocht

Maarten wilde vorig jaar de Elfstedentocht zwemmen. Dat is een route in Friesland van wel 200 kilometer. Daarvoor moest hij dag en nacht zwemmen en zelfs eten, poepen en plassen in het water.