Meeste Nederlanders zijn tevreden met hun leven

9 van de 10 volwassen Nederlanders zijn tevreden met hun leven. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het onderzoek is ook gevraagd hoe mensen het vinden gaan in Nederland. Bijna zes op de tien Nederlanders vindt dat het nu goed gaat in Nederland. De rest vindt van niet.

Ouderen en jongeren

Vooral ouderen zijn niet tevreden met de situatie in Nederland. Jongeren zijn juist het minst somber.

Voor het onderzoek is alleen de mening van volwassenen gevraagd. We zijn benieuwd of jij tevreden bent met je leven: