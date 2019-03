Jongeren gebruiken vaak overal hetzelfde wachtwoord

Bijna de helft van de kinderen en jongeren gebruikt voor alle online accounts hetzelfde wachtwoord. Deskundigen vinden dat niet handig, want daardoor is je internetgedrag niet veilig.

Een goed wachtwoord heeft minstens acht tekens en is een combinatie van kleine letters, hoofdletters, cijfers en andere tekens. Je kunt beter ook geen verjaardag of adres gebruiken. Dat is te makkelijk te raden.