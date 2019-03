'Groningse kinderen hebben last van stress door aardbevingen'

Kinderen die wonen in de provincie Groningen waar regelmatig aardbevingen voorkomen, hebben daar veel stress van. Ze zijn soms bang dat hun huis instort, en voelen zich thuis niet veilig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Nachtmerries

Kinderen kunnen last hebben van nachtmerries of ze kunnen zich minder goed concentreren op school. Ook kunnen ze boos of verdrietig zijn.

Volgens deskundigen is het belangrijk dat ouders met hun kinderen praten over hun zorgen. Zo kunnen kinderen minder bang worden.

Edith

Edith van 12 woont ook in het gebied waar veel aardbevingen voorkomen. Samen met haar moeder maakte ze er een musical over. Vanavond zie je Edith en de musical in het Jeugdjournaal.